Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 88 новых носителей коронавируса, это столько же, сколько и сутками ранее. Об этом 22 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заражения 21 апреля выявлены в 56 населенных пунктах региона. Наибольшее число в городах Всеволожск (шесть случаев) и Выборге (пять случаев).

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 41 896 случаев заражения, 39 215 человек выздоровели, в том числе 84 пациента были выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 1109 жителей Ленобласти, в том числе 21 апреля было зарегистрировано еще восемь летальных исходов, что на три случая меньше, чем днем ранее.

«По состоянию на 07:00 мск 22 апреля в Ленобласти развернуто 879 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 294 койки (33,45%), в том числе в палатах реанимации — 107», — уточнили ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению.

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