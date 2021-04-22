Абуджа, , 11:37 — REGNUM Выкуп в размере 800 млн найр ($2,1 млн) потребовали за освобождение 23 студентов бандиты, похитившие этих учащихся университета Гринфилд, находящегося в штате Кадуна на севере Нигерии. Об этом 22 апреля сообщает газета Vanguard.

По информации журналистов издания, 21 апреля вооруженные бандиты совершили нападение на частный университет Гринфилд и в ходе него убили одного из сотрудников учебного заведения, а также похитили 23 студентов.

Позднее банда потребовала от родителей студентов университета, который основан три года назад, выкуп в размере 800 млн найр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля боевики террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Дамасак на северо-востоке Нигерии, в результате чего погибли 18 человек.