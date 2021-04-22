Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 682 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 22 апреля в федеральном оперштабе. Этот показатель — на 11 случаев меньше, чем было выявлено в предыдущие сутки.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Нынешний уровень суточного выявления зараженных в Петербурге соответствует суточному уровню 18−19 октября 2020 года, когда в городе происходил подъем второй волны эпидемии.

Несмотря на снижение заболеваемости, уровень смертности от COVID-19 в Петербурге остаётся высоким и не снижается. Так, за последние сутки подтверждено еще 35 летальных исходов, что на один случай больше, чем сутками ранее, и столько же, сколько было два дня назад.

С учетом новых данных за время пандемии в городе на Неве подтверждено 410 074 случая заражения. Из числа заболевших выздоровели 366 806 человек, в том числе 906 пациентов выписаны за последние сутки. Скончался от ковида 12 941 человек.

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