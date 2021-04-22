Нью-Йорк, США, , 11:33 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 137:127.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал центровой Клинт Капела, на счету которого дабл-дабл из 25 очков и 22 подборов.

На сегодняшний день «Никс» занимают 10-е место в турнирной таблице НБА. «Атланта» идут на 12-м месте.

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