Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Пожарным удалось локализовать пожар в горящем доме на юге Санкт-Петербурга. Из горящей квартиры были эвакуированы два человека. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:40 мск 22 апреля. Во Фрунзенском районе загорелись три этажа дома 32/3 по Софийской улице. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы зафиксировали, что очаг возгорания находится в двухкомнатной квартире третьего этажа. Там выгорели комната площадью 30 кв. метров и коридор площадью 5 кв. метров.

«Из квартиры эвакуированы два человека. В 11:08 отказ номеру 1БИС. В 11:11 пожар локализован», — сообщили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 11 единиц техники и 48 человек личного состава.

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