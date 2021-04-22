Нижний Новгород, , 11:33 — REGNUM Участки федеральных дорог М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов на территории Нижегородской области общей протяженностью 577 км переведены на режим весенне-летней эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

За состоянием автодорог будут следить 110 рабочих и 160 единиц техники.

В частности, регулярно будет проводиться механизированная очистка проезжей части, дорожные знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики будут регулярно мыть. С дороги и полосы отводы планируется убирать мусор и посторонние предметы. На проезжей части будет проводиться заливка трещин и других дефектов полотна. Обновится дорожная разметка.

В случае нештатных ситуаций информация о дорожной обстановке будет выводиться на табло, расположенные на трассах, размещаться в сервисе Яндекс. Карты, а также транслироваться по радио на 15 канале в УКВ-диапазоне.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году на дорогах федерального значения в Нижегородской области отремонтируют 80 километров покрытия и пять мостов. Ремонтные работы запланированы на федеральных трассах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов.

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