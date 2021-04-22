Москва, , 11:32 — REGNUM Период 2019—2020 годов показал, что Банк России не таргетирует инфляцию, а бежит по ее следам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который признался, что не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

«Глава Сбера может себе позволить «дерзить» главе ЦБ РФ. Видимо, остальные участники рынка предпочитают смириться и искать свою малую выгоду в неизбежном повышении ставки, — сказал Ордов. — Грефа, возможно, возмущает сформировавшееся на рынке ожидание роста ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, то есть как минимум до 5%, уже на ближайшем заседании ЦБ РФ. На фоне проведенной эмиссии в пользу слабых или недостаточно эффективных игроков российской экономики сформировалось инфляционное давление, но природа и длительность повышенного уровня инфляции пока до конца не поняты».

Как пояснил Ордов, в 2020 году все оценили работу ЦБ РФ, который весьма профессионально и своевременно поддержал российскую экономику.

«Но принцип «хочу казню, хочу милую», видимо, удивляет не только Грефа, но и многих других финансистов и экономистов, — сказал Ордов. — С таким подходом выйти за границы 3% роста ВВП в 2021 году будет крайне сложно, хотя эта задача сегодня первоочередная, способная дать реально почувствовать финансовое облегчение и восстановление. Но период 2019—2020 годов показал, что ЦБ РФ не таргетирует инфляцию, а бежит по ее следам, принимая тактически верные, но стратегически ошибочные решения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что в настоящее время в РФ нет оснований для резкого повышения ставки.

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