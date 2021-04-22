Москва, , 11:32 — REGNUM Жители РФ залужили более длинные майские праздники после тяжёлого, омрачённого коронавирусом года. Об этом президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил 22 апреля RT, комментируя идею продления весенних выходных.

«Я уверен, что по результатам этого тяжёлого ковидного года… россияне заслужили более длинные праздники в этом году», — сказал Кравченко.

Он отметил, что положительно относится к подобному предложению, но вопрос о продлении праздничных выходных требует согласования. Минтруд вряд ли успеет выполнить всю процедуру, в таком случае для работников остаётся возможность получить выходные, договорившись с работодателем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруде рассматривают возможность продления предстоящих майских праздников.

Читайте также: В Минтруде России не исключили продления майских праздников