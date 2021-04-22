Барнаул, , 11:31 — REGNUM Данные статистики и чиновников относительно ситуации на рынке жилья в Алтайском крае директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин считает «средней температурой по больнице». В обоснование этого довода на своей странице Facebook он, в частности отметил:

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«По данным краевого минстроя, за 2020 год цена квадратного метра в регионе выросла на 12%. Вроде немного, да? А по данным рынка, что мы видим по Барнаулу, рост составил 23−27%, где-то до 30%. А вот это уже много! Так где реальные данные, на которые можно опираться и участникам рынка, и рядовым покупателям?

И это ещё не всё! Минэкономразвития края, например, тоже говорит, что рост цен на жильё не опережает инфляцию. Сообщают, что повышенный спрос на льготную ипотеку продолжается. А мы видим немногим менее 13 тысяч ипотек против 18 тысяч в 4 квартале 2020 года.

Понятно, что органы власти собирают информацию со всего края, она как средняя температура по больнице. Статистика есть статистика, она часто не имеет общего с реальностью».

Напомним, по подсчётам алтайского министра строительства Ивана Гилёва, после снижения ипотечной ставки с 9,5% до 6,5% ежемесячный платёж на квартиру площадью 56 «квадратов» уменьшился почти на 20% (с 25,5 тыс. до 21 тыс. рублей). Однако последующий рост цен на квартиры (уже летом 2020 года стоимость новостроек начала расти, и до конца года увеличилась на 20−30% и даже 40%) «съел» выгоду от льготной программы.

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