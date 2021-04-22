Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Обвиняемый в убийстве восьми человек житель Екатеринбурга может отправиться в колонию пожизненно. Такой срок запросил для него государственный обвинитель, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Судебное следствие в Свердловском областном суде завершилось. Гражданину 1991 года рождения вменяют убийство двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества. Уголовное дело было рассмотрено с участием коллеги присяжных. И 21 апреля те признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор ему вынесут 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи полагают, что поздним вечером 26 марта 2020 года этот гражданин разлил в подъезде дома легковоспламеняющуюся жидкость, облил деревянный пол и поджог. Сделал он это из хулиганских побуждений. В итоге дом загорелся. На месте погибли шесть человек, ещё двое скончались позднее.

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