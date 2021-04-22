Улан-Удэ, , 11:31 — REGNUM Руководство ПАО ТГК-14 подписало соглашение со всеми профсоюзами о повышении зарплаты работников в Бурятии и Забайкалье до уровня Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе теплогенерирующей компании.

Как отмечается, с начала года стороны провели многочисленные раунды переговоров и консультаций.

«Путем поэтапной индексации к 1 января 2024 года уровень ММТС достигнет уровня ставки, прописанной в федеральном отраслевом тарифном соглашении для филиалов в Забайкальском крае и Республики Бурятия», — отметили в компании.

В соглашении также отметили необходимость совместной работы компании и профсоюзов по повышению эффективности производства, вовлечения работников в меры по управлению издержками и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работники бурятского филиала компании заявили о нарушении своих прав на достойную зарплату и социальные гарантии. Переговоры ни к какому результату не привели, после чего рабочие начали выходить на одиночные пикеты, а некоторые объявили голодовку.

В феврале 2021 года временный трудовой арбитраж при минэкономики республики согласился с доводами рабочих, полностью удовлетворив три пункта их требований из пяти.

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