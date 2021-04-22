Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM Типовой кодекс профессиональной этики работников коллекторских агентств разработало агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает 22 апреля издание InformBuro.

Документ устанавливает этические стандарты и правила поведения сотрудников коллекторских агентств в рамках досудебного взыскания задолженности.

В частности, коллекторские агентства должны регулярно организовывать обучение сотрудников и повышение квалификации. Кроме того, работникам таких агентств запрещается раскрывать персональные данные должника, а также сведения, затрагивающие личную жизнь.

Коллекторам запрещается предоставлять ложную информацию о своем статусе или квалификации. Они также не имеют права принимать деньги в счет погашения задолженности.