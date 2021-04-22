Томск, , 11:29 — REGNUM Инициативы, о которых в послании Федеральному собранию 21 апреля рассказал президент РФ Владимир Путин, могут напрямую коснуться жителей Томской области. Об этом сообщила депутат думы города Томска, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова.

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По её словам, главное, чтобы команда губернатора «проявила максимум своих лоббистских способностей».

Ульянова напомнила, что в Томске не так давно сгорела крыша ТЮЗа, здание театра Драмы требует реконструкции, в БКЗ «просит ремонта»:

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«Путин говорил об адресной помощи в размере 24 млрд рублей в сфере культуры. Уж если будут помогать сельским домам культуры, музеям и библиотекам, грех не помочь областным учреждениям культуры», — отметила парламентарий.

Она также считает, что необходимо «приложить максимум усилий по увеличению бюджетных мест в томских вузах»:

»Томск, используя свой статус студенческой столицы, мне кажется, может претендовать на 1000−1500 мест. Судя по всему, есть шансы поднять уровень материальной базы университетов».

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В-третьих, Ульянова заявила, что Томская область, по её информации, «должна коммерческим банкам больше, чем 25% собственных доходов»:

»Долговая нагрузка должна быть снижена на все уровни бюджета за счёт федеральных кредитов. Но регион-донор должен продолжать требовать изменить правила игры. Необходимо довести бюджетную обеспеченность томичей хотя бы до среднероссийского уровня».

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В-четвёртых, подчеркнула депутат, подвод газовой трубы к домохозяйству в Томской области «сегодня стоит под 200 тысяч рублей». С учётом необходимости котла, труб, батарей «цена становится неподъемной для томичей»:

»Поэтому слова главы государства о бесплатной трубе до домохозяйства должны стать руководством к действию для газовых монополистов на территории Томской области, чтобы обеспечить хоть какие-то приемлемые темпы газификации на территории газодобывающего региона».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 апреля. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил социальную ориентированность послания и мощный региональный импульс.

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