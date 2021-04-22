Токио, , 11:29 — REGNUM В Сети появился новый трейлер сборника игр Ninja Gaiden: Master Collection. Его опубликовали на YouTube-канале компании Koei Tecmo.

Новый трейлер разработчики проекта посвятили экшен-составляющей игры и различным приёмам её главного героя Рю Хаябусы. В ролике показано, как он побеждает десятки врагов, используя оружие и секретные техники ниндзя.

Релиз Ninja Gaiden: Master Collection состоится 10 июня 2021 года. В сборник войдут улучшенные версии игр Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

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