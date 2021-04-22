Саратов, , 11:33 — REGNUM В Саратовской области в рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, проживающие в сельской местности, снова могут воспользоваться услугой по бесплатной доставке и сопровождению в медицинские организации для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтруда и соцзащиты.

Услуга «мобильных бригад» доступна в 38-и районных комплексных центрах социального обслуживания населения. Доставка людей старше 65 лет и инвалидов осуществляется из отдаленных населенных пунктов, проживающих в сельской местности.

Первые выезды уже прошли в Балтайском, Самойловском, Пугачевском, Лысогорском и Петровском районах. Пожилых саратовцев сопроводили на профосмотры в районные больницы и провели несколько выездных встреч для жителей сел и деревень.

При этом необходимости специально обращаться в учреждения социального и медицинского обслуживания нет. Медики и соцработники, как только наступит срок прохождения диспансеризации, сформируют списки и проинформируют человека, а «мобильная бригада» обеспечит его доставку в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству России необходимо озаботиться восстановлением здоровья людей, которые не могли получить помощь в период пиковых нагрузок периода эпидемии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

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