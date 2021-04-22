Москва, , 11:29 — REGNUM Ежегодно в Египте будет производиться свыше 40 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Договорённость об этом достигнута между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), компанией Minapharm и её дочерней структурой, компанией ProBioGen (Германия). Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе фонда.

«Стороны намерены в ближайшее время приступить к технологическому трансферу и запустить производство вакцины в третьем квартале 2021 года», — уточнили в РФПИ.

На первом этапе партнёры намерены поставлять более 40 млн доз в год, произведенных на биотехнологических мощностях Minapharm в Каире. В свою очередь компания ProBioGen будет принимать участие в оптимизации процессов для масштабирования выпуска вакцины в дальнейшем.

«Партнерство с Minapharm стало первым соглашением для производства вакцины «Спутник V» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, на сегодня российская вакцина, разработанная Центром имени Гамалеи, зарегистрирована в 61 стране мира.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Читайте также: РФПИ: «Спутник V» показал эффективность в 97,6% за четыре месяца вакцинации

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФПИ заявили, что по результатам анализа данных за четыре месяца вакцинации в России эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» оценивается в 97,6%. Так, среди 3,8 млн российских граждан, полностью привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость, начиная с 35-го дня с даты первого укола, составила всего 0,027%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине выпущена первая партия вакцины «Спутник V»