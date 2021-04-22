Брянск, , 11:59 — REGNUM В Брянской области 22 апреля выявлено 80 носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1730 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 37 543 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 680 человек, в том числе 77 пациентов выписаны за прошедшие сутки.

С начала пандемии в регионе выполнено 528 025 исследований на COVID-19.