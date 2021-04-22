Приштина, , 11:27 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти планирует поездку в Брюссель с 28 по 30 апреля, где он встретится с представителями Евросоюза. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь правительства сепаратистского образования Перпарим Круезиу.

Ожидается, что Курти встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам добрососедства и расширения Оливером Варгеи.

Приштинские СМИ со ссылкой на международные источники ранее сообщили, что президент Сербии Александр Вучич в это же время будет находиться в Брюсселе. Встреча Курти с ним не планируется

Напомним, что Альбин Курти заявил сразу же по вступлению в должность премьера сепаратистского Косово, что продление переговоров с Белградом находиться «на шестом или седьмом месте» в списке его приоритетов.