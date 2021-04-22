Москва, 22 апреля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Компенсировать спекулятивные цены налогами предложили депутаты фракции «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов.

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«По исполнению послания президента мы в очередной раз предложим этот рыночный механизм, он очень простой. На сверхнаценки, на спекулятивные накрутки, особенно на товары первой необходимости, лекарства, продукты, сферу услуг, ЖКХ, — вот там должны автоматом безотлагательно, неотвратимо, следовать сверхналоги», — сказал Нилов.

«Хочешь бесконечно накручивать цены — плати сверхналоги, чтобы практически вся эта сверхнаценка уходила в бюджет, а через бюджет государство компенсирует не просто в виде роста инфляции, а именно в полном объеме на тот процент роста, который происходит из-за спекулятивных явлений», — рассуждает парламентарий.

Задача правительства РФ — создать в стране рыночные условия для долгосрочной стабилизации цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.