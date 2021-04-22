Берн, , 11:30 — REGNUM В Швейцарии разработали робота-бармена с одной рукой стоимостью более $130 тыс. Об этом сообщило издание «Рамблер» со ссылкой на Reuters.

По данным издания, посетители смогут делать заказы на своих смартфонах, а робот отобразит данные об их готовности на экране над барной стойкой. Также отмечается, что машина способна дезинфицировать свою механическую руку.

Добавим, что робота зовут Барни. Он может синтезировать речь и «общаться» с посетителями заведения.

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