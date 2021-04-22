Севастополь, , 11:26 — REGNUM Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Севастополе гражданина России, который передавал украинской военной разведке государственные тайны о деятельности Черноморского флота.

Как сообщили в ФСБ, утечка этих сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России. По данному факту возбуждено дело о государственной измене.

Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

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