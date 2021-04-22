Пермь, , 11:26 — REGNUM В Пермском крае завершилось голосование по выбору места для стелы «Пермь — город трудовой доблести». Большинство голосов пермяки отдали за размещение стелы на площади Карла Маркса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что жителям предлагали выбрать одну из четырех площадок. Лидером стала площадь Карла Маркса. За нее проголосовали 37% участников. Первый камень на месте будущего памятного знака заложат в начале мая.

Стоит отметить, на площади Карла Маркса во времена Великой Отечественной войны работало значительное количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, статус «Город трудовой доблести» Перми присвоен в 2020 году.

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