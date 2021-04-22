Париж, , 11:25 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не считает, что Россия стремится к военной акции на востоке Украины. Об этом он заявил 22 апреля в эфире телеканала France 2.

Ле Дриан «Я не верю в желание России провести военную акцию против Украины»

Однако, добавил глава французского МИД, сосредоточение войск возле украинской границы сопряжено с угрозой военного инцидента.

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