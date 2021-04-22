Токио, , 11:24 — REGNUM Мобильную гоночную игру Mario Kart Tour с момента релиза скачали 200 млн раз. Об этом 22 апреля сообщает портал ComicBook, ссылаясь на данные агентства Sensor Tower.

https://twitter.com/SensorTower/status/1384974507761340416

Помимо этого, игре удалось заработать $200 млн. Для достижения такого результата проекту понадобилось всего два года.

Напомним, релиз Mario Kart Tour состоялся в 2019 году. Это условно-бесплатная мобильная игра, позволяющая игрокам участвовать в гонках со своих смартфонов.

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