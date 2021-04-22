Красногорск, , 11:24 — REGNUM В Московской области для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили голосовой робот, сообщает 22 апреля пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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«В основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Голосовой помощник предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время, достаточно назвать номер полиса ОМС», — рассказал глава минздрава Светлана Стригункова.

По её словам, подмосковные власти работают над развитием информационных технологий в сфере здравоохранения. Робот принимает звонки по номеру телефона 122, он предлагает выбрать пункт вакцинации, дату и удобное время.