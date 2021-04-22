Чебоксары, , 11:24 — REGNUM Администрации Чебоксар не удалось сэкономить на конкурсе по строительству проблемной школы в микрорайоне Садовый, где предыдущий застройщик сорвал сроки. Достраивать образовательное учреждение будет производственный кооператив из Марий Эл. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступало чебоксарское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции». Речь идёт о строительстве в Чебоксарах школы в микрорайоне Садовый.

Начальная цена контракта составила 1 103 106 400 рублей. В открытом конкурсе приняла участие одна организация — производственный кооператив «Медведевская ПМК». Участник предложил цену контракта в размере начальной цены.

Комиссия приняла решение о заключении контракта с единственным участником конкурса.

По данным ЕГРЮЛ, производственный кооператив «Медведевская ПМК» зарегистрирован в 1998 году в посёлке городского типа Медведево Медведевского района Марий Эл. Паевой фонд составляет 10 819 000 рублей, в числе учредителей — 59 человек. Заявленный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года власти Чебоксар заявили о расторжении контракта с подрядчиком, который строил школу в микрорайоне Садовый, сославшись на срыв «этапов строительства». В школе будут учиться 1650 детей.

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