Салехард, 22 апреля 2021, 11:23 — REGNUM На Ямале руководство Панаевской школы-интерната оштрафовали за дробление крупного госзаказа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Вопреки требованиям закона, руководство школы заключило 12 однородных договоров с единственным поставщиком на общую сумму шесть миллионов рублей. Из-за дробления госзаказа учреждение избежало необходимости заключения муниципального контракта.
Исполняющий обязанности директора школы-интерната оштрафован на 50 тыс. рублей.