Кемерово, , 11:23 — REGNUM В Кузбассе перед судом предстанет 35-летний житель областного центра, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении представителя власти. Об этом и сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично»), а также по двум эпизодам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

«По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый разместил в интернете видеозапись, на которой содержатся сведения, выражающие явное неуважение к памятным датам нашей страны, связанным с трагическими событиями Второй мировой войны, а также действия мужчины, оскверняющие символы воинской славы России, — пояснили в ведомстве. — Проведена историко-психолого-лингвистическая экспертиза. Результаты показали, что высказывания и жесты обвиняемого, запечатленные на видеозаписи, содержат сведения, выражающие явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также оскверняют символы воинской славы России».

Также установлено, что в ноябре 2019 года и марте 2020 года мужчина размещал на своей странице в интернете видеозаписи с оскорблениями в адрес сотрудника полиции.

Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.