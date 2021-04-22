Москва, , 11:22 — REGNUM Президент практически не говорил об экономическом росте, и это тревожно. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя послание Владимира Путина.

«Президент практически не говорил об экономическом росте, и это тревожно. Ожиданий роста экономики среди элит нет. Параметры и цифры социальной помощи и траты на инфраструктуру в регионах звучат мощно, но ведь простым перечислением благ повестку развития не сформируешь.

Нужны условия для экономического развития и роста благосостояния граждан — вместо этого предлагается социальная забота. Но государство всех не прокормит, и в регионах будет сокращаться программы помощи. Как в Москве, социальной политики в регионах все равно не будет.

Прямые выплаты населению — это в чистом виде дотационное общество, которое считает существующее положение несправедливым и хочет своей доли от ренты.

Аналогичное и на уровне регионов — накопление долгов и их «списание» формирует иждивенческие настроения в региональных администрациях и негативно влияет на перспективы развития субьектов федерации. Очевидно, нужно менять подходы и реформировать налоговую систему в сторону увеличения самостоятельности регионов, но этого не происходит.

Эффективное управление крупным бизнесом требует рельефной принуждающей силы — инфорсмента. Его президент не продемонстрировал, заявив лишь о стимулировании инвестиций крупного бизнеса в развитие собственной страны.

Многие вещи были обозначены общими мазками (например, «строить больше»), но про льготную ипотеку, которая разгоняет цены на жилье, — окончательного решения, в Системе, похоже, нет. Аналогичное и по мигрантам.

Дмитрий Михайличенко, Позитивно, что президент обозначил интенцию на мирное сосуществование, но уровень отношений с США таков, что в ближайшие годы санкции не отменят, а модернизацию технологий нам также не позволят сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием к Федеральному собранию.