Петрозаводск, , 11:27 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 69 новых носителей коронавирусной инфекции, что на семь случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 22 апреля сообщили в региональном оперативном штабе. Уровень распространения инфекции в Карелии выше, чем по России в целом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7396,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3221,3 случая, по Северо-Западу — 5669,8», — указали в оперштабе.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 45 417 инфицированных, из них 43 381 человек выздоровел, в том числе 68 жителей были выписаны по выздоровлению за последние сутки. От COVID-19 умерли 447 жителей Карелии, в том числе два новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5765 пациентов, из них 134 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1947 года рождения, с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнили в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии выявили 62 новых носителя коронавируса