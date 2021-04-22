22 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 16:00 — REGNUM Вслед за украинским президентом Владимиром Зеленским о своём желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным 21 апреля в эфире украинского телевидения заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук. По словам политика, ему есть о чём поговорить с президентом России и с российскими политиками.

Леонид Кравчук Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне есть что сказать Путину, есть с чем обратиться к кремлёвским политикам, которые сегодня так истерично разжигают ненависть к Украине», — сказал он.

Желание украинского политика встретиться с российским лидером Владимиром Путиным оценили жители Украины. Своим мнением они поделились в телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ», «OneNews Украина». Люди напомнили о политическом прошлом Кравчука, который не последнюю роль сыграл в развале СССР. Также читатели задались вопросом, зачем Владимиру Путину встречаться с Леонидом Кравчуком?

«Не по чину», — отметил Константин Г., комментируя потенциальную встречу Кравчука и Путина.

«Блин, у него реально шифер полностью снесло», — добавил Денис о Кравчуке.

«Вот только думаю, что Путин не будет тратить своё время на всяких там «патриотов», — считает Аркадий.

«Я бы на месте Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Узбекистана задал бы пару вопросов этому старому маразматику», — отметил Макс Макс.

«Один клоун с выступлениями в Париж съездил (депутат Рады Алексей Гончаренко. — О.П.), второй маразматик скажет всё, о чем думает, у нас в стране нормальные государственники есть?» — задается вопросом Руслан.

Леонид Кравчук Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Данилыч (бывший президент и в прошлом также представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. — О.П.), было видно, тяготился этим майданным г*вном. А Кравчук просто упивается, как рыба в воде. Прямо нашел себя», — подметил Игорь П.

«Не Путин нужен, а батюшка», — пишет Alexander V.

«Тю, так это ж они приглашают на царствование», — шутит Анатолий.

«О душе пора подумать…» — добавила Ирина.

«Скоро с Майклом Джексоном встретится…» — добавил Serhii N.

«Он кто такой? Путин не психиатр», — пишет Николай.

«Старый маразматик записался на старости лет ещё и в провокаторы», — добавил Юрий cry baby.

«Потому и держат, что говорит то, что хотят слышать. Болтал бы другое, было бы не всё так радужно», — отметил Ведьмак.

«Будут продолжать провокации, Россия может и зайти в гости. Нас тут с детства учат, что маленьких обижать нехорошо. А если Россия зайдёт, то вот эти все шакалы пойдут как военные преступники. И что-то мне подсказывает, что большинство украинцев будут это только приветствовать», — написал Николай Н.

«У Путина времени не хватит со всеми заболевшими из Украины встречаться. Иди с Кеннеди встреться, дед», — добавила Татьяна К.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нужно ему пенсию повысить на лекарства», — иронизирует о Кравчуке Биба Цветочный.

«О чем… Путину с ними разговаривать? Как Байден скажет, так и будет на Украине», — отметил Mr. Freeman.

«Наша Украина стягивала военную технику с января на Донбасс, а виновные всегда все, кроме наших идиотов!» — написал Николай.

«А почему Украина разжигает ненависть к русскоязычному населению Украины и ущемляет их права??? Кравчук первый сепар[атист], который разваливал СССР. Вот пусть Путину и ответит, для чего этот заговор был», — подытожил USSR 2.0.

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Напомним, 21 апреля в эфире украинского телевидения Леонид Кравчук также заявил, что пойдёт вместе с сыном и внуком воевать с Россией.