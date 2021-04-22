Колорадо, США, , 11:29 — REGNUM В сети появилось видео с камуфлированной моделью Jeep Grand Cherokee 4xe, выезжающей с одной из стоянок в штате Колорадо (США). Видео с автомобилем размещено на YouTube-канале TFLnow.

Новинка станет четвёртым гибридным автомобилем в модельном ряду марки после Wrangler, Renegade и Compass.

Судя по видео, внедорожник получит «квадратные» колёсные арки, плоскую крышу и радиаторную решётку, выполненную в фирменном стиле марки. Других подробностей о новинке пока нет.

Если предположить, что новинка унаследует моторную гамму своих предшественников, то в этом случае под капотом авто может оказаться 375-сильный мотор с крутящим моментом 673 Нм. Такой агрегат позволяет модели проезжать на одном аккумуляторе до 40 км.

Напомним, в мае нынешнего года на авторынке России появится специальное «юбилейное» исполнение Jeep Wrangler, созданное в честь 80-летия марки. Называться машина будет 80th Anniversary. Цена модели в базовой комплектации составит чуть более 5,3 млн рублей.

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