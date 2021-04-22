Москва, , 11:20 — REGNUM Нефть продолжила корректироваться от уровня $68за баррель на торгах 21 апреля, финишировав на отметке $65, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В ходе утренних торгов 22 апреля нефть марки Brent впервые за неделю едва не коснулась двадцатидневной скользящей средней, которая оказала поддержку котировкам, но риск ее тестирования сохраняется.

Давление на рынок продолжает оказывать ситуация с коронавирусом, причем сейчас внимание приковано к Азии, где продолжает поступать тревожная статистика из Японии и Индии, которые являются крупными потребителями нефти.

Также трейдеры переваривают медвежий отчет минэнерго США, который, как и оценка API, отразил увеличение запасов сырой нефти на 0,6 млн баррелей против прогноза сокращения на 3 млн баррелей.

Добыча при этом осталась неизменной на уровне 11 млн баррелей в день несмотря на восстановление буровой активности.

Тем временем доллар по-прежнему стабилен после недавних распродаж, а акции в основном растут. Однако спроса на риск недостаточно, чтобы вернуть Brent к росту в ближайшей перспективе.

Сейчас внимание игроков сосредоточено на отметке $65, дневное закрытие под которой ознаменует собой развитие нисходящей коррекции.

При таком сценарии ключевым уровнем станет вышеупомянутая скользящая средняя, которая сегодня расположена на отметке $64,45», — считает эксперт.

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