Улан-Удэ, , 11:18 — REGNUM 7 мая во дворах ветеранов Великой Отечественной войны в столице Бурятии Улан-Удэ пройдут праздничные концерты. Мероприятия организованы в рамках всероссийской акции «Фронтовые бригады», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Выступления творческих коллективов и учреждений культуры Улан-Удэ можно будет посмотреть или послушать из окон, балконов и вместе со всеми соседями поздравить героев войны», — отметили в мэрии.

В акции примут участие представители муниципального духового оркестра, театра народной музыки и танца «Забава», городского культурного центра, различных досуговых центров и так далее.

В администрации также напомнили, что фронтовые бригады из музыкантов, актёров и цирковых артистов начали формироваться с первых дней войны в июне 1941 года. По приблизительным подсчётам, в них приняли участие более 40 тыс. человек.

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