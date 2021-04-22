Лондон, , 11:21 — REGNUM В ходе протестной акции против финансирования угольной энергетики активисты природозащитного движения Extinction Rebellion выбили не менее 19 окон в здании штаб-квартиры банка HSBC в Лондоне. Об этом 22 апреля сообщает агентство Reuters.

По информации источника, экоактивисты били стекла окон молотками и также наклевали на них стикеры, при этом содержание данных наклеек не приводится.

«Несмотря на обещания HSBC сократить свой углеродный след к 2050 году до нулевого уровня, нынешний климатический план по-прежнему позволяет банку финансировать угольную энергетику и не дает оснований отказывать клиентам или отменять контракты, связанные с добычей ископаемого топлива», — приводит агентство выдержки из заявления экологического движения.

Также указывается, что представитель HSBC не стал комментировать данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии губернатор префектуры Фукусима Масао Утибори рассказал премьер-министру страны Ёсихидэ Суге о беспокойстве, которое испытывают жители по поводу плана сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».