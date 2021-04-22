Салехард, , 11:17 — REGNUM На Ямале бывшего директора регионального Центра олимпийской подготовки обвиняют в присвоении и растрате свыше 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что экс-директор центра, с целью присвоения бюджетных средств, издал и подписал приказ о премировании себя на сумму более одного миллиона рублей, а также сотрудников учреждения на общую сумму более 32,5 млн руб. На основании данного приказа бухгалтерией центра были начислены денежные средства в виде премий на общую сумму более 33 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества»).