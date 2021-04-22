Кишинёв, , 11:19 — REGNUM Руководство Китая решило направить в Молдавию 150 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом 22 апреля сообщила спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная на своей странице в соцсети Facebook.

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«Я рада сообщить, что Китайская Народная Республика решила предоставить Республике Молдова 150 тысяч доз вакцины против COVID-19 в качестве гуманитарной помощи. Решение подтверждено письмом, направленным в мой адрес председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», — написала спикер парламента.

Она отметила, что китайское руководство таким образом ответило на её обращение, которое было направленно в адрес Ли Чжаньшу 4 марта. Гречания поблагодарила его за сострадание к жителям Молдавии.

Стоит отметить, что в Молдавию поставили около 300 тыс. доз вакцины от COVID-19. Всего в республике планируется привить 2,5 млн жителей, для чего необходимо приобрести 5 млн. доз вакцины.

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