Симферополь, 22 апреля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Республику Крым на учения войск Южного военного округа и ВДВ 22 апреля.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Шойгу на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, а также проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям и заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений, сообщили РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 22 апреля на полигоне Опук в Крыму состоится основной этап учения войск Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках внезапной проверки боеготовности. В практических действиях на полигоне Опук примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии, а также подразделения ВДВ.

Полигон Опук находится на удалении 60 километров от Феодосии и 40 километров от Керчи. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Контрольные проверки в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооружённых сил РФ проводятся в апреле 2021 года. В общей сложности будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.