Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге на участке между развязкой на пересечении с Красносельским и Ропшинским шоссе на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в течение восьми дней будут перекрыты две полосы движения. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Вторая и третья полосы будут закрыты для движения в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 22 по 30 апреля 2021 года.

«По первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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