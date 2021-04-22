Москва, , 11:13 — REGNUM В центре Москвы на три недели закроют Мавзолей Ленина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2021 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 апреля, Мавзолей был открыт для посетителей после месяца реконструкции.