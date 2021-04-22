Москва, , 11:13 — REGNUM Многовекторный процесс разрушения отношений между Россией и странами Европы инициируется самим Европейским союзом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хотела бы подчеркнуть, что разрушение отношений происходит не с нашей стороны, — сказала Захарова в эфире радио «Вести ФМ». — Как мы прекрасно видим и на примере Чехии, и на примере Польши, и на примере коллективного Брюсселя, это разрушение происходит с их стороны».

Захарова подчеркнула, что Евросоюзу необходимо прежде всего сконцентрироваться на решении собственных проблем, а не следить за деятельностью Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 апреля, в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на то, что попытка госпереворота в Белоруссии и даже убийства президента не вызвали осуждения у «коллективного Запада». Он добавил, что принятая западными политиками «практика госпереворота и организации политических убийств — это слишком».

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