Челябинск, , 11:13 — REGNUM В Челябинске бывшие заместитель главврача и главный инженер одной из больниц пойдут под суд. Им вменяют коррупционные преступления, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, эти граждане получили взятки от представителей разных фирм на общую сумму больше 5,7 млн рублей. Взамен взяткодатели ожидали от них контракта на поставку лифтового оборудования, не отвечающего требованиям контракта, и выполнения незаконных действий в пользу фирмы.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Теперь уголовное дело направлено в суд.