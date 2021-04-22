Пермь, , 11:13 — REGNUM В Перми второй год подряд из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, отменяют классическую демонстрацию в честь 1 Мая. Об этом сообщает портал 59.RU со ссылкой на Пермский крайсовпроф.

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Вместе с тем в профсоюзной организации заявили, что планируются альтернативные праздничные события, чтобы люди понимали, что Первомай не забыт, но сейчас действуют особые условия. Праздничная программа только формируется.

По Перми 1 мая будут курсировать три празднично оформленных автомобиля с радиосистемой, из которой будут звучать торжественные песни, трудовые лозунги.

Напомним, в Прикамье с весны 2020 года действует режим повышенной готовности из-за пандемии. Культурно-массовые мероприятия до сих пор остаются под запретом.

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