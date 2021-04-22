Улан-Удэ, , 11:12 — REGNUM В Детской республиканской больнице Бурятии провели операцию по спасению жизни месячного ребёнка, поступившего с тяжёлой дыхательной недостаточностью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медицинского учреждения, в операции приняли участие в том числе врачи из Иркутска.

У младенца выявили крайне тяжёлую и очень редкую патологию (1 случай на 64,5 тыс. новорожденных!) — врожденный стеноз трахеи. Ребёнок не мог дышать самостоятельно, аппарат ИВЛ также не помогал, в связи с чем он умирал от удушья.

19 апреля хирурги провели первую в регионе высокотехнологичную операцию по подсоединению ребёнка к аппарату экстракорпоральной мембранной эксигенации.

«После вскрытия грудной клетки в аорту и предсердие введены специальные канюли, через которые кровь «прогоняется» через обогащающий кислородом аппарат. Это позволило стабилизировать состояние ребенка, вывести его из тяжелой гипоксии», — отметили в больнице.

Однако на этом борьба за жизнь маленького пациента не закончена. Ему ещё предстоит перевод на самостоятельное дыхание. В связи с этим врачи попросили жителей помочь «добрыми душевными посылами и пожеланиями».

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