Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM Психоневрологический интернат Каменска-Уральского будет проверен министерством социальной политики Свердловской области. Об этом сообщили в ведомстве журналистам.

Ранее сотрудники интерната массово обратились в прокуратуру из-за снижения зарплат и недостойных условий труда. В частности, они заявили, что из-за нехватки сотрудников работникам приходится работать за весь штат. Также, по их словам, сильно снизилась среднемесячная зарплата (у медсестры — с 64 тыс. до 38 тыс., у врачей — со 129 тыс. до 82 тыс., приводит данные портал «Е1»)

В региональном минсоцполитики подтвердили изданию, что проведут проверку в медучреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области создали координационный совет по мониторингу долгов по зарплатам.

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