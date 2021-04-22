Москва, , 11:09 — REGNUM Важный момент в послании президента РФ Владимира Путина— это то, что оно носило характер ориентированности на внутренние вопросы, это очень важный фактор, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

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«Большой блок содержал социальный вопросы — как помогать людям, прямая финансовая помощь, помощь целому ряду групп населения, в том числе семьям с детьми, одиноким семьям, вопросы связанные с различными выплатами, в том числе женщинам, которые ждут ребенка.

То есть сфокусированность на конкретные моменты. Президент сказал, что самое важное — это сбережение народа: деторождение, помощь семьям и т. д., именно, чтобы обеспечить сохранение нашего народа. Это очень важный акцент.

Конечно, еще очень важны вопросы, связанные с развитием промышленности, инфраструктурные проекты, экономики, помощь бизнесу. Важный крен, что будет оказываться помощь бизнесу, который вкладывает средства.

Также президент заявил о развитии железных дорог, туризма, целый перечень направлений, которые будут решаться в будущем. Отдельно хочется отметить помощь регионам — их коммерческая банковская задолженность будет замещаться государственными кредитами. Здесь существенно снизиться процентная ставка. Это очень значимая помощь регионам. Это основные акценты во внутренней политике страны в послании президента

Ну о совсем небольшое, но важное упоминание Путиным в связи с внешней ситуацией о том, что у России есть свои красные линии и она сама будет определять, как действовать, а те, кто будут действовать против неё, получат достаточно быстрый и жесткий ответ. Это, безусловно, тоже очень важный акцент в послании.

Отличие нынешнего послания президента РФ Владимира Путина от предыдущих — это внутренние вопросы, социальная политика, вопросы выхода из кризиса, связанного с коронвирусом и дальнейшее развитие и модернизация страны», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию.

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