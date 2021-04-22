Джакарта, , 11:07 — REGNUM Заместитель председателя Народного консультативного конгресса Индонезии Фадель Мухаммад встретился с послом России в Индонезии Людмилой Воробьевой, сообщает Nusa Daily.

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На встрече стороны обсудили поставку российской вакцины «Спутник V» для программы взаимной вакцинации.

«В настоящее время мы испытываем серьезную проблему, а именно нехватку вакцин. Потребность в вакцинах очень острая. Вакцина «Спутник V» может помочь Индонезии в программе вакцинации», — заявил Фадель Мухаммад после встречи с послом России в Индонезии.

Во встрече также приняли участие представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) Индонезии и государственной фармацевтической компании Bio Farma.

Россия произвела четыре вакцины от коронавируса. Один из них — «Спутник V». Правительство Индонезии поручило государственной компании Bio Farma заняться поставкой вакцины. В настоящее время в Индонезии тестируют российскую вакцину.

«Мы говорили с Торгово-промышленной палатой Индонезии, нам необходимо постепенно импортировать около 20 млн доз вакцины «Спутник V», — добавил Фадель Мухаммад.

«Россия рассматривает Индонезию как крупного партнера в Юго-Восточной Азии. Как и Индонезия, мы считаем, что доступ к вакцинам должен быть справедливым для всех стран, и этот вопрос не следует политизировать», — подчеркнула посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Индонезии предупредило российских граждан об обязанности следовать местным законам, включая меры по борьбе с распространением коронавируса.

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