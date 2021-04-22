Пекин, , 11:10 — REGNUM Китайские власти поддерживают предложение президента России Владимира Путина о проведении личной встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, когда это позволят сделать эпидемиологические условия. Об этом 22 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай поддерживает предложение провести саммит «ядерной пятерки», — сказал он, комментируя заявление российского лидера.

Также Вэньбинь отметил, что в современных условиях такой саммит «позволит усилить координацию по ключевым международным вопросам и противоэпидемическому сотрудничеству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает провести саммит постоянных членов СБ ООН в очном формате сразу, как только это позволит эпидемиологическая обстановка.