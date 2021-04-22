Пекин, 22 апреля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Китайские власти поддерживают предложение президента России Владимира Путина о проведении личной встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, когда это позволят сделать эпидемиологические условия. Об этом 22 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Function.mil.ru Флаги России и Китая

«Китай поддерживает предложение провести саммит «ядерной пятерки», — сказал он, комментируя заявление российского лидера.

Также Вэньбинь отметил, что в современных условиях такой саммит «позволит усилить координацию по ключевым международным вопросам и противоэпидемическому сотрудничеству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает провести саммит постоянных членов СБ ООН в очном формате сразу, как только это позволит эпидемиологическая обстановка.