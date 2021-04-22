Калуга, , 13:35 — REGNUM В Калужской области в 2020 году предотвращено незаконное вмешательство в деятельность более 350 субъектов предпринимательской деятельности. Об этом 22 апреля заявил прокурор области Константин Жиляков на коллегии ведомства по вопросу защиты прав предпринимателей, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе региона.

По словам прокурора области, в 2020 году приняты меры, направленные на пресечение фактов ущемления органами государственной власти и местного самоуправления прав и законных интересов предпринимателей. Свыше 100 должностных лиц органов государственного и муниципального контроля привлечены к дисциплинарной и административной ответственности за необоснованные проверки. Одновременно прокурорами было обеспечено погашение в 2020 году задолженности перед 485 субъектами предпринимательства на сумму более 500 млн рублей. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение сроков оплаты.

Так, по постановлению прокуратуры Калуги возбуждены уголовные дела по фактам незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность двух хозяйствующих субъектов при исполнении ими муниципальных контрактов. В результате неправомерных действий заказчиков в лице органов местного самоуправления предприниматели недополучили более 39 млн рублей по уже исполненным контрактам. Лишь после прокурорского вмешательства задолженность была погашена.

По итогам коллегии приято решение выстроить взаимодействие прокуроров с представителями бизнес-сообщества и добиться снижения административной нагрузки на предпринимателей.